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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçına hazır - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçına hazır - KASTAMONU

- Kastamonu Belediyespor'da Vaci NKSE maçı hazırlıkları - Kastamonu Belediyespor'da antrenmandan görüntüler - Antrenör Hakan Günal'ın açıklaması Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçına hazır - Antrenör Hakan Günal:"Hedefimiz öncelikle gruplara kalmak. Sonraki uzun vadeli hedefimiz de final oynayıp kupayı şehrimize ve ülkemize kazandırmak"KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda Vaci NKSE ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.EHF Kupası'nda gruplara kalabilmek için 3. eleme turunda Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, yarın sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.Antrenör Hakan Günal, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kastamonu Belediyespor'da 23 Ekim'de göreve geldiğini hatırlatan Günal, "O günden bugüne kadar 16 teknik idman ve bir maç yaptık. Bütün hazırlıklarımız bu ve haftaya yapacağımız maç içindi. Hem fizyolojik hem psikolojik hem de form olarak takım hazır durumda." ifadelerini kullandı.Son dönemdeki idmanların taktik ağırlıklı yapıldığını anlatan Günal, "Hem rakibi çözmeye hem de bizim neler yapabileceğimize yönelik çalışmalar yaptık. Umarım yarın salonda Kastamonu lu hemşehrilerimizin ve ekran başında tüm Türkiye'nin desteği ile istediğimiz sonuca ulaşırız. Burada farklı bir galibiyet alıp Macaristan'da turu rahat şekilde geçmek istiyoruz." diye konuştu.
Günal, 2017 - 2018 sezonunda EHF Kupası'nda yarı final oynayarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:" Kastamonu 'nun olduğu yerde hedef her zaman zirve. Bu sene de öyle olacak. Biz yarım kaldığını düşündüğümüz bir macerayı tekrar başlatmak istiyoruz. Bu bir hayal değil, hedef. Artık hayal kurma aşamasını geçtik. Hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz öncelikle gruplara kalmak. Sonraki uzun vadeli hedefimiz de final oynayıp kupayı şehrimize ve ülkemize kazandırmak."Günal, tüm sporseverleri yarın saat 15.00'te Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maça davet etti.

Psikoloji Fizyoloji Basın Mensupları 

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