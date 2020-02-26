Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

-Oyuncuların şut çalışması

-Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal'ın açıklamaları

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- - Antrenör Hakan Günal: “İlk maçta avantaj sağlamak istiyoruz” KASTAMONU



- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor kadın hentbol takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

EHF Kupası A Grubu’nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor, 1 Mart’ta Atatürk Spor Salonunda Macaristan temsilcisi Siofok ile ilk maçına çıkacak. EHF Kupası çeyrek final maçı için hazıklıklarına başlayan Kastamonu Belediyespor, sahasında galibiyet elde ederek avantaj sağlamak istiyor. Atatürk Spor Salonu’nda yaptıkları ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Siofok'ın geçtiğimiz yılın EHF kupası şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Eşleştiğimiz ekip şu anda Avrupa’nın en flaş ekibidir. Kendi liglerinde oynadıkları zorlu son iki maçlarını kazandılar. Liglerinde şu anda ikinci durumdalar. Györi’yi 200 maç sonrası yenen tek ekip olarak Avrupa’da tanınıyorlar ama bunlar bizi çokta ilgilendiren şeyler değil. Ben sadece bunları rakibin gücünü anlatmak için söylüyorum. Bizim çalışmalarımız tamamen ilk maçında kendi sahamızda olmasından dolayı galip gelmek istiyoruz. Şu anda sakat bir oyuncumuz yok, inşallah maç saatine kadar da bir sakatlık yaşamayız. Bugünden itibaren kondisyon ve taktik çalışmalarına başladık. Zor bir maçın antrenmanları da zor olacaktır, çetin geçecektir ki hafta sonunda o çetin geçecek maçı en az düzeye indirgemiş olalım. Umarım istediğimiz sonucu hafta sonu elde etmiş oluruz” dedi.

Günal: "En büyük gücümüz, taraftarımız" Taraftarı zorlu karşılaşmaya davet eden Günal, şunları kaydetti: “Kastamonu Belediyespor’un arkasındaki en büyük güç tabii ki de Kastamonu halkıdır. Bunu sürekli zaten söylüyoruz. O muhteşem seyirci burada tabiri caizse bizim sahada ki 8. oyuncumuz oluyor. Arkadaşlarımızda seyircimizi gördükten sonra, tezahüratlarını duydukları zaman, desteklerini hissettikleri zaman farklı bir oyun ortaya koyuyorlar. Bu her sporcunun rüyasıdır böyle bir takımda seyircinin önünde oynamak. İnanıyorum ki Kastamonu hakkı hafta sonu pazar günü burada bizlere yalnız bırakmayacaktır.”



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