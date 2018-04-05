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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor'da yarı final maçı hazırlıkları - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor'da yarı final maçı hazırlıkları - KASTAMONU

- Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası - Kastamonu Belediyespor Kadın Takımının maç hazırlıkları - Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı Antrenörü Hakan Günal ile röportajKASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, Romanya ekibi Craiova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finalde ilk maçın kendi evlerinde olmasının önemli olduğuna işaret etti. Kastamonu 'da seyirci avantajını iyi değerlendirmek istediklerini belirten Günal, "İlk maça kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle açık farkla galip gelmek istiyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet Romanya'daki rövanş maçında bize önemli avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.Çalışmaların oldukça iyi gittiğini ifade eden Günal, "Takımdaki motivasyon, hırs, istek en üst seviyede. Eksik oyuncumuz yok. Tam takım olarak maça hazırlanıyoruz. Sporcularımız maça odaklanmış durumda." diye konuştu.
Hakan Günal, sporseverleri cumartesi günkü karşılaşmaya davet etti.

Dera Tarım Muhabir Yükselen 

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