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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor, Craiova maçına hazır - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Craiova maçına hazır - KASTAMONU

- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımının antrenmanı - Antrenör Hakan Günal'ın konuşması - Sporculardan Yeliz Yılmaz'ın konuşması Kastamonu Belediyespor, Craiova maçına hazır - EHF Kupası yarı final maçında Romanya ekibi Craiova ile karşılaşacak olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, son antrenmanını yaptı - Antrenör Günal: - "Taraftarımızın desteğiyle açık farkla galip gelmek istiyoruz. Bu karşılaşmada alacağımız galibiyet Romanya'daki rövanş maçında bize önemli avantaj sağlayacak"KASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, yarın Romanya ekibi Craiova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları Craiova maçının hazırlılarını bugün yaptıkları son antrenmanla tamamladıklarını söyledi.

Verimli bir haftayı geride bıraktıklarını anlatan Günal, "Geçtiğimiz hafta ligde beklemediğimiz bir mağlubiyet almıştık ama kısa sürede toparlandık. Bu hafta tamamen bu maça odaklandık. Takımda moral, motivasyon üst seviyeye çıktı. Bugün de teknik ağırlıklı bir çalışma yaptık." dedi.
Bundan sonra sözün sporcularda olduğunu dile getiren Günal, "Bugün son rötuşları yaptık. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra sporcularımız söyleyeceklerini saha içerisinde söyleyecek. Üzerimize düşeni yaptık, umuyorum ki yarın sporcularım da üzerine düşeni yapıp en iyi sonucu alacak." ifadelerini kullandı.Günal, Kastamonu 'da seyirci avantajını iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "İlk maça kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle açık farkla galip gelmek istiyoruz. Bu karşılaşmada alacağımız galibiyet Romanya'daki rövanş maçında bize önemli avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.Sporculardan Yeliz Yılmaz da antrenman temposu yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını kaydetti.
Çok iyi hazırlandıklarını belirten Yeliz, "Tamamen rakibimize göre hazırlandık, maçlarını izledik, analiz etmeye çalıştık. Çok zor bir maç olacağının farkındayız. Burada elimizden gelen en iyi skoru elde edip, ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Tarım Muhabir Erimli Yükselen Irak 

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