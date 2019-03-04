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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından - Sarp Yiğit - İSTANBUL

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından - Sarp Yiğit - İSTANBUL

- Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sarp Yiğit'in açıklamasıMaçın ardından - Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sarp Yiğit:"Hocamızla (Mustafa Denizli) konuştum. Sağlığı iyi. Ufak bir mide spazmı geçirdi" - "Bu 1 puanın Kasımpaşa'ya eski gücünü geri getireceğini düşünüyorum"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2 - 2 berabere kalan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Sarp Yiğit, elde ettikleri 1 puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yiğit, mücadelenin devre arasında stattan ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'nin durumuna ilişkin, "Hocamızla konuştum. Sağlığı iyi. Ufak bir mide spazmı geçirdi. Kontrol altında. Daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.Karşılaşma hakkında görüşlerini aktaran Sarp Yiğit, Trabzonspor karşısına 6 maçlık puan hasretine son vermek için çıktıklarını belirterek, "Puan veya puanlar almak istiyorduk. Şanssızlığımızı kırdığımız için mutluyuz. Maçta 2 - 0 geriden gelerek skoru 2 - 2 yaptık. Son dakikalarda da gol pozisyonları yakaladık. Galip de gelebilirdik. Üç puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Bu 1 puanın Kasımpaşa'ya eski gücünü geri getireceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerçek Kasımpaşa'yı tekrar izlettireceğiz. Bu 1 puanı hocamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

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