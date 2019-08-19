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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş - İSTANBUL Video

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş - İSTANBUL Video

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in konuşmasıMaçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş:"Mücadele olarak iyi bir maçtı"İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'de Trabzonspor ile 1 - 1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, maça tutuk başladıklarını anlatarak, "Oyunu oturttuğumuz sırada basit top kaybında gol yedik. Sonra oyun dengelendi ve bir gol bulduk. İkinci devre daha doğru oynamaya başladık. Trabzonspor'un etkili ileri oyuncuları var. Doğru oynamak ve topa sahip olmak zorundasınız. İkinci yarıda oynanan oyuna baktığımızda ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mücadele vardı." diye konuştu.
Kemal Özdeş, müsabakanın son anlarında iyi bir pozisyon bulduklarını anlatarak, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Son fırsat da bize geldi. O pozisyonu gol olarak sonuçlandırsak, kazanan olacaktık. Ancak her iki takımın oyuncularını kutlamak gerek. Mücadele olarak iyi bir maçtı. Artık önümüzdeki Alanyaspor maçına bakacağız. Orada kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 

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