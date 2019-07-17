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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü Haberi

Kasımpaşa antrenmanından görüntüler

Ameliyat Rektör 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Kasımpaşa, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde devam eden Kasımpaşa, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı.
Dar alanda 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idmanı noktaladı. Kasımpaşa’da Trezeguet ve Koita sahada yaptıkları koşunun ardından antrenmanı salonda tamamlarken, ameliyat olan Sadiku ise antrenmanda yer almadı. Kasımpaşa, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam ettirecek.
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