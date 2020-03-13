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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Ersan Parlatan - İSTANBUL

Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Ersan Parlatan - İSTANBUL

- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamalarıMaçın ardından - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan:"Çıkışa ihtiyacımız var. Salı günkü maç, camiamız için oyuncularımız için bir fırsat"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya 2 - 0 mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, çıkışa ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyoruz. 2'nci dakikada geri düşmek, öz güvenimizi kırdı ve kötü etkisi oldu. İlk devrede bunu gördük. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Takım mağlubiyet istemediğini gösterdi. 88'inci dakikada iyi bir pozisyonumuz vardı ama maalesef olmadı. Beraberliği yakalamak istedik ama Kasımpaşa ikinci golü atınca maçın sonucu ortaya çıktı. Salı günü erteleme maçımıza hazırlanacağız. Çıkışa ihtiyacımız var. Salı günkü maç camiamız için oyuncularımız için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı 

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