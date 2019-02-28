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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kasımpaşa-Akhisarspor maçının ardından - Ercan Kahyaoğlu - İSTANBUL

Kasımpaşa-Akhisarspor maçının ardından - Ercan Kahyaoğlu - İSTANBUL

- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamasıMaçın ardından - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu:"Galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz"İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 - 1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 - 1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu Ercan Kahyaoğlu, son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kahyaoğlu, rövanşa skor avantajıyla çıktıklarını aktararak, "Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz." diye konuştu.

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