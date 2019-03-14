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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek' - VAN

Kasapoğlu: 'Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek' - VAN

Kasapoğlu: "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek" - VAN

: - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın Kürtçe ve Türkçe şarkılar söylemesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye ziyareti - Seçim Bürosu açılışı "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz"VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz." dedi.
Bakan Kasapoğlu, Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de binlerce gencin ilk kez oy kullanacağını anımsatarak, bunun önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Sandıkta iradeyi tecelli ettirmenin önemli bir şey olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz. Zaten Van bir medeniyet kenti. Her çeşit insanın, farklı düşüncenin birbiriyle dostça binlerce yıldır yaşadığı bir medeniyet. 31 Mart'ta Van , demokrasi dersinin en güzelini verecek. Buna inanıyorum." diye konuştu.
Gençlere güvendiklerini, samimiyetlerine inandıklarını, onlarla gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, gençlerle çok daha aydınlık yarınlara ulaşacaklarına inancının tam olduğunu, tüm yatırım ve çalışmalarını da bu yönde yaptıklarını vurguladı.Konuşmasının ardından katılımcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, talep üzerine etkinliğe katılan gençleri Ankara ve Çanakkale gezilerine gönderme sözü verdi.AK Parti Van eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da Kürtçe ve Türkçe şarkılar söylediği etkinlikte, Bakan Kasapoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, gençlerin sorularını yanıtladı.İpekyolu ilçesinde Arvas ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Hafıziye Mahallesi'nde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.
Seçim irtibat bürolarının önemli olduğunu aktaran Kasapoğlu, " Van 'ın geleceğini hep birlikte dayanışma içinde farklı boyutlara taşıyacağız. Van 'ın gençlikle, eğitimle, istihdamla ilgili yatırımlarını daha yukarılara taşıyacağız. Bu nedenle seçim sürecini iyi yönetmemiz lazım. 31 Mart'ta halkımızın Van 'daki istismara 'dur' demesini bekliyoruz. Yeni sürecin, Van 'ın kadınlarına, gençlerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kasapoğlu'na temaslarında, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da eşlik etti.

Eski Milletvekili Seçim Süreci İpekyolu Milletvekili Taziye Ziyareti 

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