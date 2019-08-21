Kasapoğlu: 'Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var' - ANKARA
Kasapoğlu: "Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bakan Kasapoğlu'na bisiklet hediye edilmesiANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. - 3 -
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