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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var' - ANKARA

Kasapoğlu: 'Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var' - ANKARA

Kasapoğlu: "Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yolunda çalışmalarımız var" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bakan Kasapoğlu'na bisiklet hediye edilmesiANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.
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Bisiklet 

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