Kasapoğlu: 'Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik' - ANKARA
Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
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