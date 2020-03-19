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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik' - ANKARA

Kasapoğlu: 'Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik' - ANKARA

Kasapoğlu: "Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs Basketbol Hentbol 

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