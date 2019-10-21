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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin sağlanmasıyla mümkün' - ANKARA

Kasapoğlu: 'Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin sağlanmasıyla mümkün' - ANKARA

Kasapoğlu: "Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin sağlanmasıyla mümkün" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni Hakkaniyet 

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