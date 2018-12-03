Kasapoğlu: 'Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz' - ANKARA
Kasapoğlu: "Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz" - ANKARA - Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv'ün konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı.