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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz' - ANKARA

Kasapoğlu: 'Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz' - ANKARA

Kasapoğlu: "Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz" - ANKARA - Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv'ün konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı.

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