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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karslı milli atletler, çalışmalarını bayramda da sürdürüyor İzle

Karslı milli atletler, çalışmalarını bayramda da sürdürüyor İzle

Milli atletlerin çalışmalarından genel ve detaylar

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-Antrenör Bahattin İnce'nin konuşması
-Başkan şampiyonu Milli sporcu Tuğba Toptaş'ın konuşması
-Antrenör Mahir Emir'in konuşması

(Özel haber) KARS

- 18-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İsviçre'de yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası ve 20-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan Yıldızlar Olimpiyat Festivali (EYOF) yarışmasına katılacak olan Karslı atletler, bayramda da hazırlıklarını sürdürüyor. Aileleriyle birlikte bayramı geçirmek yerine Kars’ta antrenmanlarını sürdüren Balkan Şampiyonu Tuğba Toptaş ve Balkan 3’ncüsü Hakan Buğanli, antrenörleri Bahattin İnce ve Mahir Emir nazeratinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda çalışmalarına devam ediyor. Sporcularının bayramda da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden antrenör Bahattin İnce, “Yaptığımız iş gerçekten zor. Yağmur da olsa çamur da olsa biz her zaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayramlar da aynı şekilde, herkes bayramlaşmaya giderken biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizim ara verme şansımız yok. İnşallah 18-21 Temmuz 2019 tarihinde genç bayanlarda İsviçre’de yapılacak olan yarışmada, Tuğba Toptaş kürsüye çıkacak. Yine 20-28 Temmuz 2019 tarihinde Azebaycan’da yapılacak olan Yıldızlar Olimpiyat Oyunları’nda dereceye gireceğiz” dedi.
İsviçre’de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’ye madalya ile döneceğini ifade eden milli atlet Tuğba Toptaş, “İsviçre’de olacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Kars’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağım. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bayram olmasına rağmen çalışıyoruz. Buradan madalya sözü veriyorum” diye konuştu.
Karslı atletlerin her dönem önemli başarılara imza attığını belirten antrenör Mahir Emir, “Bizler ailemizle bayram yapmak yerine sporcularımızla birlikte milli takıma hazırlıyoruz. Sporcularımızdan birisi Azerbaycan’da, diğeri İsviçre’de ve diğer sporcularımız da Trabzon’da yapılacak olan Avrupa ve Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’na hazırlanıyorlar. Bizler de onlara destek vererek antremanlarla hazırlanmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
18-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İsviçre'de yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası ve 20-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan Yıldızlar Olimpiyat Festivali (EYOF) yarışması hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, Türkiye’ye madalya ile dönecekleri sözünü verdiler.
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