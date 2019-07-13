Karlısu Göleti'nde su kayağı keyfi



- Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Karlısu mahallesinde bulunan ve 1.5 senelik bir çalışmadan sonra hayata geçirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Karlısı Göleti Tesisleri, Hataylıların yeni gözde mekanı oldu. Kafeteryasından, kahvaltı mekanına, bisiklet yollarından, engelli rampalarına kadar her şeyin düşünüldüğü tesislerde düğün, nişan ve toplantılar için 500 kişilik salonu bulunuyor. Tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında Hataylılara hizmet veriyor. Karlısu Göleti Hatay’ın yeni yüz oldu Hatay’ın, büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte köy statüsünden kurtulan Karlısu mahallesi, artık tam bir mesire yeri ve spor kompleksi olarak Hataylılara hizmet veriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Karlısu Göleti Tesisleri Müdürü İbrahim Atahan İHA’ya yaptığı açıklamada, “Burası küçük bir gölet idi. Sulama amacıyla yapılmıştı. Hayat Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savuş burayı büyüterek mesire alanı ve aynı zamanda su sporları yapılması için talimat verdi ve bizzat ta takipçisi oldu. Tesislerin bitimiyle birlikte Hataylılar için mesire yeri ve su sporlarının yapıldığı güzel bir alan oldu. Buraya gelen misafirlerimiz kano, su kayağı, yüzme havuzu (gölün içinde güvenli), zipline yapılabiliyor. Misafirlerimiz burada kendileri yiyeceklerini getirdikleri gibi sosyal tesislerimizde de kahvaltı yapabiliyorlar. Açık büfe kahvaltımız mevcut. Tesislerimizde çocuk oyun parklarımızı tam teşekküllü bir biçimde yavrularımıza sunduk. Gün içinde terleyen misafirlerimiz için ücretsiz duş odaları yaptık. Tuvaletlerimiz sizlerin de gördüğü gibi beş yıldızlı otel temizliğinde. Kağıt havlularımız, sıvı sabunlarımız ve duş alacaklar için özel dolapları yaptık. Amanos Dağları’nın hemen eteğindeki tesislerimiz içinde otoparkımız ücretsizdir. Buraya gelen misafirlerimiz temiz hava ile birlikte yorgunluklarını atacakları ve çocuklarının oynayacakları ister su sporları, isterse yürüyüş yapabilecekleri tesiste gün boyu hoşça vakit geçirebiliyor. Burada hiç şüphe yok ki; en büyük emek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a aittir” dedi.

Karlısu Göleti Tesisleri Müdürü İbrahim Atakan’da kendisi de vizyon sahibi birisi Temizliğe çok önem veriyor. Kafeteryalarda gıda güvenliği ve hijyeni ön plana çıkarmış. Aynı zamanda BESYO mezunu sporcu kimliğine sahip bir yönetici Ekibine de ‘Grup Yıldızlar’ ismini koymuş. Amanos Dağlarının temiz havasını alırken bir yandan da suyun tadının çıkarabileceği bir mekan olmuş.

