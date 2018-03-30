Kardeşler final maçında rakip oldu

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-Cuma Bakıl ile röp

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- ELAZIĞ



- Elazığ 1. Amatör Küme’de oynanacak olan final maçında Fırat Üniversitesi ile Rüstempaşaspor karşılaşacak. Final maçı olmasının yanı sıra, rakip takımlarda oynayan abi Serdar ile kardeşi Cuma Bakıl'ın karşı karışa gelecek olması ayrı bir önem taşıyor. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 7 Nisan Cumartesi günü Fırat Üniversitesi ile Rüstempaşaspor final maçında karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takımın Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceği müsabaka iki isim için ayrı bir önem arz ediyor. Fırat Üniversitesi’nin 10 numarası Cuma Bakıl (28), Rüstempaşaspor’un takım kaptanı ve 10 numarası Serdar Bakıl (30) abi - kardeş olması dikkat çekiyor. Takımlarının göz bebeği olan iki isim final maçında birbirlerine rakip olarak sahaya çıkmaları ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. “Ağabeylik farklı, maç farklı” Final maçının iki iyi takımın mücadelesi olacağını belirten kardeşlerden Cuma Bakıl, “Klasmanda rakibimizi yendik ama ölçü sayılacağını pek düşünmüyorum. Final maçlarının havası farklı olur. Elazığ’ın kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olsun. Umarız biz galip geliriz” dedi.

Ağabeyleri Serdar ve Muhammed’in rakip takımda forma giydiğini belirten orta saha oyuncusu Cuma Bakıl, “Ağabeylik farklı ama maç içinde farklı olur. İnsan halı sahada oynadığı zaman dahi kimseyi fark etmiyor. Bakalım iyi olan kazansın diyelim. Umarım biz kazanırız. Sakatlık olursa tabi ki durum farklı olur ağabey yani. Üzülür insan ama maç içinde sahaya yansıtmamaya çalışırız. Maçtan sonra üzülürüz ama maç içinde değil” diye konuştu.

"Sahada rakibiz ama dışarıda kardeşiz" Rüstempaşaspor’un takım kaptanı olan ağabey Serdar Bakıl ise, “Yarı finalde Karakoçanspor’u eledik. Önümüzde bir final maçımız var. Takım olarak hazırlanıyoruz. Hepimiz bugünü bekliyoruz. Grupta iki maçta yendiğimiz Fırat Üniversitesi ile tekrar karşılaşacağız. Gönlümüz tekrar kazanmak istiyor. Nasip olursa çıkıp yine onları en iyi şekilde ağırlayıp, yenip, şampiyon olmak ve BAL'a çıkmak” ifadelerini kullandı. Güzel duygular içinde bir maç olacağını da dile getiren ağabey Bakıl, "Kardeşim olmasına gerek yok, diğerleri de kardeşim sayılır. Sakatlıksız, güzel bir maç geçmesini temenni ediyoruz. Cuma’ya gelecek sakatlık bana gelsin derim. O da benim için aynısını söyler, kardeş sonuçta. Sahada rakibiz ama dışarıda kardeşiz. Grup maçlarında bir pozisyonda bana çift dalmıştı kardeşim. Sonradan evde konuştuğumuzda 'Atlaya atlaya bana mı atladın, ağabeyinim, başkası yok muydu?' dedim. Güzel bir duygu gerçekten. Kardeşle rakip olmak güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

