Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor maçının ardından - Açıkgöz/Buz - KARABÜK

Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor maçının ardından - Açıkgöz/Buz - KARABÜK

- Kardemir Karabük spor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz'ün açıklaması - Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un açıklamasıMaçın ardından - Kardemir Karabük spor Teknik Direktörü Açıkgöz: - "İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" - Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: - "Yolumuza devam etmek ve kesinlikle ligde kalmak istiyoruz"KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 4 - 0 yenilen Kardemir Karabük spor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, "İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.
Açıkgöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 - 0'dan sonra maçın değerlendirmesinin zor olduğunu söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Açıkgöz, "Yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalar yaptık. Maalesef bu zamana kadar bunun önüne geçemedik. Her maçta yaptığımız bireysel hatalar, skora da ciddi anlamda etki ediyor. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi biraz da futbol şansı yanımızda olacak. Vuruyoruz direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor, adama çarpıyor, dışarı gidiyor. Olmuyor yani. İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.
- Osmanlıspor cephesiOsmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz da iki takım açısından son derece önemli bir maç oynadıklarını belirtti.
Önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Buz, şöyle konuştu:"Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıktık. Bursaspor'u içeride yeniyorsunuz olayı yakalıyorsunuz bunu pekiştirmek için burada üç puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle, bloklar arasındaki mesafeyi tutarak, dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Milli maç arasına giriyoruz, içerideki Atiker Konyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza devam etmek ve kesinlikle ligde kalmak istiyoruz."Son 4 haftada 8 puan aldıklarını hatırlatan Buz, "Eğer biz bunları almış olmasaydık çok farklı durumda olacaktık. Yarışa ortağız, diğer takımlar da inanılmaz mücadele ediyor. Biz maç maç bakıyoruz, takım halinde buna inandık, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. İnşallah Allah bizi çalıştıklarımızla muvaffak eyler. Daha fazla doğruları yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Strateji Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Spor Müsabakası 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!
Fotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih Karşılaşması
Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarTeleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Konyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Konyaspor Maçından Kareler
Malatyaspor - Fenerbahçe Maçından KarelerMalatyaspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı