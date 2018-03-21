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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kardemir Karabükspor, Karaman'la resmi sözleşme imzaladı - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Karaman'la resmi sözleşme imzaladı - KARABÜK

- İmzadan detay - Kardemir Karabük spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin'in konuşması - Teknik direktör Ünal Karaman'ın açıklaması - DetayKardemir Karabük spor, Karaman'la resmi sözleşme imzaladı - Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan kırmızı - mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman'la 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı - Ünal Karaman:"Ortada bir ateş varsa 'Buyurun kardeşim siz yanın' diyemeyiz. Biz de elbetteki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Güç birliği oluşturacağız"KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Kardemir Karabük spor, teknik direktör Ünal Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kırmızı - mavili kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kardemir Karabük spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de yer aldı.Aytekin, gelecek yılın planlamasını yaptıklarını vurgulayarak, "Karaman hocamız bize hiçbir zorluk çıkartmadan 'Nasıl taşın altına elimi sokabilirim?' diyerek geldi. El ele vererek Karabük spor'u daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Kardemir Karabük spor'un Türk spor tarihinde düzgün duruşuyla tanındığını aktararak, şöyle konuştu:"Son dönemlerde hem saha içi sonuçlar hem de diğer tablolara bakıldığında biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Ortada bir sorun var. 'Şöyle olacak, böyle olacak.' tarzında herhangi bir yaptırım ve nazlanma içine girmeden bir hizmet teklif edildi. Bu hizmetin içinde biz de varız. Ortada bir ateş varsa 'Buyurun kardeşim siz yanın.' diyemeyiz. Biz de elbetteki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Güç birliği oluşturacağız."Takımı şimdiye kadar Levent Açıkgöz ve ekibinin özverili bir şekilde çalıştırdığını ifade eden Karaman, "İnşallah, şehrimizin ve basının göstereceği reaksiyonla kulübümüzü iyi noktaya getirme gayreti içinde olacağız. Evet, ortada bir sıkıntı var, zorluk var. İnşallah her zorluğun sonunda da bir kolaylık var. Biz kulübün içinde bulunduğu şartları, zorluğu biliyoruz. Bu sorunu güç birliği oluşturup aşma gayretini göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Genel menajerlik görevine getirilen Levent Açıkgöz ise Ünal Karaman'a elinden gelen desteği vereceğini, tek amaçlarının Kardemir Karabük spor'u zor günlerden kurtarmak olduğunu kaydetti.

İmza Töreni Teknik Direktör Allah Biz De Varız Rektör 

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