Kardemir Karabükspor'da yeniden kongre sesleri - KARABÜK
- Kulüp başkanı Sedat Namal'ın konuşması Kardemir Karabük spor'da yeniden kongre sesleri - Kulüp başkanı Sedat Namal: - "Şu anda görevdeyiz. Önümüzde maçlarımız var. Kongre kararımızı alacağız"KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un başkanı Sedat Namal, "Şu anda görevdeyiz. Önümüzde maçlarımız var. Kongre kararımızı alacağız." dedi. Namal, kulüp binasında bazı yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Karabük Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı, TSO ve AK Parti İl Başkanı ile yapılan bir toplantı sonunda kendisine başkanlık teklifi yapıldığını ve kendisinin de belirli şartlar altında bunu kabul ederek, başkan olduğunu anımsattı.Geçen sürede yerine getirilmesi gereken şartların takımın gerçek sahibi olan KARDEMİR ve yönetimindeki hakim bazı ailelerin yerine getirmediğini ve bu nedenle kendisine başkanlık teklif edenlerden affını istediğini belirten Namal, bugün yapılan ve yine şehrin ileri gelenlerinin katıldığı toplantıda kendisinin anlayışla karşılandığını ifade etti. Kardemir Karabük spor'un 11 Temmuz 2015 tarihinde tüzük tadilatı yaptığını ve buna göre tadilat yapılan tüzüğün 9. maddesinde "KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, kulübün fahri başkanıdır. Kulübün maddi ve ve manevi hamisi olup müşkül anlarda yardımına koşar ve her hususta tavsiyelerde bulunur." yazdığını vurgulayan Namal, görevde olduğu süre içinde kulübün ekonomik yapısını incelediğini anlattı.Namal, incelemeleri sırasında bulduğu ve gereksiz yapıldığını iddia ettiği bazı harcamaları belgelerle gösterdi. - "11 milyon para harcanmış"Kulübün borçlanma sürecinin eski başkanlar Mustafa Yolbulan ve Hikmet Ferudun Tankut dönemlerine denk geldiğini ve bu dönemler için savcılığa giderek gerekli belge ve bilgileri teslim ettiğini söyleyen Namal, "Önceki yönetimlerin ve son yönetimin sırayla borçlanma evrakları geldi ellerimize. Ferudun Tankut zamanı ile Mustafa Bey'in başkanlığında 160 milyon para, bizim Futbol Federasyonundan alacaklarımıza karşı kredi olarak temlik edilmiş, bu para olmadığı, harcandığı gibi kulübün halen daha 250 milyon borcu var. Benim görev süresince bu paraların nasıl harcandığına dair araştıracak kadar vaktim olmadı. Örneğin bir tanesi ilgimi çekti. Transfer izleme komitesine 2 sezonda 11 milyon para harcanmış ama ortada futbolcu yok, alınmamış. Diğer alacaklar da aynı şekilde." değerlendirmesinde bulundu.Kulübü, eski yönetimlerin içinden çıkılamaz hale getirdiğini, hukuki savaşlarının devam edeceğinin altını çizen Namal, "KARDEMİR yönetiminde olan birisinin kulüp başkanlığı yapması yanlıştır. Yaptıysa da borçsuz bırakıp gitmelidir." diye konuştu. Yönetiminde bulunan ve takıma maddi destek sağlayan bazı isimler üzerinde sosyal medya üzerinden yıpratma politikasının da yürütüldüğünü belirten Namal, buna izin vermeyeceklerini aktardı. - "Takımın ligde kalması için mücadele edeceğiz"Yönetim olarak genel kurul kararı alacaklarını dile getiren Sedat Namal, şunları kaydetti:"Şu anda görevdeyiz. Önümüzde maçlarımız var. Kongre kararımızı alacağız. Kulübün sahipsiz kalmaması adına biz tekrar özveride bulunacağız. Maçlara, deplasman için elimizden geleni yapacağız ama hocamız yok, futbolcularımızın kapasitesi ortada. Şu anda kasada çekimiz var. Bunları paraya dönüştürebilirsek personel ve ardından futbolcu maaşlarımızı ve daha sonra takımımızın deplasman giderlerini ödeyeceğiz. Takımın ligde kalması için mücadele edeceğiz."