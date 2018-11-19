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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal, ilk antrenmanına çıktı - KARABÜK

Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal, ilk antrenmanına çıktı - KARABÜK

- İdman detay - Mehmet Yüksel'in açıklaması - Tatlı ikramıKardemir Karabük spor'da Taner Öcal, ilk antrenmanına çıktıKARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un yeni teknik direktörü Taner Öcal, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.Kırmızı - mavili ekip, 23 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü.Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Mehmet Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak yeni hocaları Taner Öcal'ın bu işi iyi bildiğini belirterek, "Kendisi hocaların hocasıdır. Kendisini geçmişten de tanıyorum, güveniyorum ve kefilim. Şu anda ilk hedefimiz ligde kalmak." dedi.
Kardemir Karabük spor'un bulunduğu yeri hak etmediğini vurgulayan Yüksel, "Benim anlamadığım bir şekilde 'takım aşağı gitsin' diye çekiyorlar. Ailemden, işimden fedakarlık ediyorum güzel bir şeyler olsun, Karabük spor hak ettiği yerde olsun diye. KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Güleç seçildi. Mutlaka Karabük spor'a sahip çıkacak, destek olacaktır." ifadelerini kullandı.Balıkesirspor Baltok maçına bütün Karabük lüleri davet eden Yüksel, istendiğinde biletlerini kendisinin alacağını sözlerine ekledi.

Hocaların Hocası Fedakarlık Teknik Direktör Kulüp Başkanı Rektör 

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