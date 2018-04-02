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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor mesaisi - KARABÜK

Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor mesaisi - KARABÜK

- Antrenmandan detaylar Kardemir Karabük spor'da Antalyaspor mesaisiKARABÜK (AA) - Kardemir Karabük spor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve iki saat süren idman, 5'e 2 top kapmayla tamamlandı.İdmana, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin dışında bütün oyuncular katıldı.
Kulüp başkanı Mehmet Aytekin'in de takip ettiği antrenman sonunda, Yenice Trabzonspor Taraftarları Dayanışma ve Kültür Birliği Derneği Başkanı İbrahim Yaylı, Karaman'a çiçek takdim ederek başarı dileğinde bulundu.

Teknik Direktör Rektör Irak 

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