Kardemir Karabükspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor - KARABÜK

- Ferhat Görgülü'nün açıklaması - Ünal Karaman'ın açıklaması - İdman detaylarıKardemir Karabük spor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor - Kardemir Karabük spor Teknik Direktörü Karaman:"Biz en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız disiplinli bir şekilde geçiyor"KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Biz en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız disiplinli bir şekilde geçiyor." dedi. Karaman, Çamlık Tesisleri'nde antrenman öncesine gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların var olan yeteneğini en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Sonuçlar üzerinden gidilirse doğru olmayacağını, hep birlikte takımı yaşatmak ve canlı tutmak için gayret gösterdiklerini anlatan Karaman, "Şu an ligde bütün takımlar Karabük spor maçını iple çeker konumda. 'Biz Karabük spor maçını oynayalım kazanalım' gibi. Ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyet ve disiplinle oyuncularımız gösterdi. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek. Biz en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız disiplinli bir şekilde geçiyor. Var olan mücadelemizi verip en iyi şekilde sahadan ayrılmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu. - Hakan Aslantaş: "Dolu statta bu takım daha iyi oynar"Takım kaptanı Hakan Aslantaş ise alınan sonuçlar nedeniyle herkes gibi kendilerinin de üzüntü içinde olduğunu ifade etti. Takımın desteğe ihtiyacı bulunduğunun altını çizen Aslantaş, şunları kaydetti:"Biz de farkındayız, her hafta üzüntü içindeyiz. Taraftarlarımızı, personelimizi ve kendimizi üzüyoruz. Bu demek değil ki maça çıkarken mücadele etmeyeceğiz veya havlu attık. Havlu son maçta atılacak. Kendim ve takım adına söylüyorum, Karabük spor hiçbir zaman lig bitmeden havlu atmayacak. Belki 2 ya da 3 hafta sonra matematiksel olarak maalesef bu kötü durumu yaşayacağız. Bunların suçluları bence belli, bunları herkes biliyor. Taraftar bir takıma ayrı motivasyon veriyor. Belki takımımızda büyük bir yetenek yok ama bu stat bu sene hiçbir zaman dolmadı. Bu şehri seven insanlar da bunu biraz düşünsün. Antalyaspor maçını güzel bir havada, güzel bitirmek bizim için daha iyi olur. Dolu statta bu takım daha iyi oynar. İnşallah son haftalarda insanları fazla üzmeyiz ve bize yakışan futbolu oynarız." - Antalyaspor maçı hazırlıklarıKırmızı - mavili ekip, ligin 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Çamlık Spor Sahası'nda Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve çift kale maçla süren idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Çağlar Şahin Akbaba katılmadı. Tedavisi devam eden Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı çalıştı.