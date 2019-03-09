Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor maçının ardından - KARABÜK
- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklaması - Kardemir Karabük spor Teknik Direktörü Taner Öcal'ın açıklamasıKARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor'a sahasında 4 - 0 mağlup olan Kardemir Karabük spor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Bu ağır misyonu çocuklara yüklemek de bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bitti yer." dedi. Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, genç çocuklarla mücadele ettiklerini ve çocukların çok yorulduğunu ve büyük bir yükün altında olduklarını söyledi.
Futbolcularının tecrübesiz olduğunu vurgulayan Öcal, şunları kaydetti:"Aslında maça fena başlamadık ama işte tecrübesizlik var. Bir top kaptırıyoruz oyun kurarken ve hemen penaltı yaptırıyoruz. Sonra kendi kalemize atıyoruz 2 - 0. Sonra dengelemeye çalışıyoruz. Oyun anlamında bir defa çok kötüydük. Hafta içinde merkez ve kenar hücumlar konusunda çok çalıştık ama işte çocuklara da bir suç bulamıyorum. Çok yoruldular ve bu yükün altında çok ezildiler. Bu durum futbola da yansıyor. Bu ağır misyonu çocuklara yüklemek de bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bitti yer." - "Başkanla oturup konuşacağız"Sonuç odaklı olmasa bile futbolcularıyla gurur duyduğunu anlatan Öcal, " Karabük lülerin de gurur duyduğunu biliyorum. Bütün Türkiye'nin gurur duyduğunu biliyorum. Maalesef 126 profesyonel takım arasında tek transferini açamayan biz varız. Bizler buraya transfer açılacak diye geldik ama açılmadı. Bu çocukları bırakıp gitmeye de bizim vicdanımız el vermedi. Başkanla oturup konuşacağız. Nasıl bir plan ve program çizilir ben bilmiyorum ama sıcağı sıcağına da net bir şeyler konuşmak istemiyorum. Şunu biliyorum ki kalecisinden 25. futbolcusuna kadar burada karakter göstererek, sahada içerisinde dik durarak Karabük 'ü temsil etmeye çalışan genç çocukları tebrik ediyor hepsini alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı. - Afjet Afyonspor cephesiAfjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek de açıklamasında, maçın önemini futbolcularına hafta başından beri anlattıklarını belirtti. "Bu tür maçların konsantrasyonu biraz zor olur." diyen Şimşek, şöyle devam etti:"Rakip haftalar önce ligden kopmuş bir takım ama sahaya çıkan 11 kişi var. Futbolcu kardeşlerim işi ciddiye aldılar. Gereken oyun tarzımızı sahaya yansıttılar. İlk yarı 2 gol, ikinci yarı 2 gol bulmak sevindirici. Hatalarımız tabii ki var. Bunları bu hafta telafi edeceğiz çünkü artık bu maçın sevinci soyunma odasına kadardı. Önümüzde daha zor maç var. Rakiplerimizin biri kazandı, biri yarın oynayacak. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmaktı. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu maç bizim için bitti. İnşallah Karabük spor da gerçekten layık olduğu yere gelir. Bu stadın bu kadar güzel olması bence çok önemli. İnşallah en kısa zamanda Karabük spor da layık olduğu yerlere gelir."
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