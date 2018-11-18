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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Karate şampiyonası sona erdi - RİZE

Karate şampiyonası sona erdi - RİZE

- Milli takım seçmelerinden detaylar - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın açıklamaları Rize 'deki karate şampiyonası sona erdi - Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın son gününde milli takım seçmeleri yapıldı - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan:"Bu başarı grafiğini olimpiyatlara taşıyıp taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalyalar kazanmak"RİZE (AA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize 'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren şampiyonanın son gününde milli takım seçmeleri yapıldı.Sporcular, 8 - 10 Şubat 2019'da Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na katılacak milli takım seçmeleri için tatamiye çıktı.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel müsabakalar seyrettiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımın ortaya çıktığını ifade eden Delihasan, "Ümit ediyorum geçmişte olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız başarıyla ülkemizi temsil ederler. Bu kapasite ve potansiyelleri var. İnşallah ülkemize en iyi sonuçlarla dönmüş oluruz." dedi.
Delihasan, hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Hedefler bitmiyor. Bir müsabaka bittiğinde diğeri başlıyor. Hedef her zaman yakalamış olduğumuz başarı ivmesini yakalayabilmek, istikrarlı bir başarı grafiği çizmek. Yaklaşık 10 yıldır bu başarı grafiğini devam ettiriyoruz. Bu başarı grafiğini olimpiyatlara taşıyıp taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalyalar kazanmak."

Milli Takım Muhabir Şampiyon Kalamış Olimpiyat 

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