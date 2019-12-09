Karate 34 Süper Ligi müsabakaları gerçekleşti İzle

-İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Hüseyin Akdemir'in açıklamaları

-Müsabakalardan detaylar



- İSTANBUL



- İstanbul Karate İl Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 2019-2020 Temiz Çevre Hareketi Sezonu 3. Etap Karate Turnuvası gerçekleşti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet programın dışında en prestijli ve en önemli organizasyonu olan Karate 34 Süper Ligi müsabakaları yaklaşık 110 kulüp ve bin 300 sporcunun katılımı ile 07-08 Aralık 2019 tarihleri arasında Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde yapıldı. Turnuvaya İstanbul'un dışında Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Isparta ve Kütahya'dan da katılım sağlandı. Sanin: "Amacımız spora ve sporcuya hizmet" İhlas Haber Ajansı'na organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Karate İl Temsilcisi Cengiz Sanin, "7-8 senedir bu organizasyonu yapıyoruz ama son 3 yıldır tam anlamıyla yerine oturdu. Hem İstanbul’da hem de İstanbul dışından katılan kulüplerimiz var. Bu lig sporcularımıza inanılmaz bir deneyim kazandırıyor. Bizim esas amacımız spora ve sporcuya hizmet etmek. Buraya katılan sporcular da her gün biraz daha üste çıkıyorlar. Türkiye şampiyonalarında İstanbullu sporcuların yüzde 70 civarında bir başarı oranı var. Bu da ligimizin sporculara katmış olduğu bir gelişimdir" diye konuştu.

Akdemir: "Bu müsabakalar sporcuların gelişimine katkı sağlıyor" İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Hüseyin Akdemir de Türk karatesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Karate yapan sporcuların eğitimine, gelişimine bu müsabakalar katkı sağlıyor. Bu anlamda da bir lig tertip ettik. Aşağı yukarı 5 senesi ve devam ediyor. Amacımız sporcuların üstün bir başarı sağlaması. Aldığımız verim de gayet güzel. Burada İstanbul’un en iyi sporcuları olmakla beraber il dışından da çok kaliteli sporcular geliyor. Yaklaşık bin 500 civarında sporcunun, 100’ün üzerinde kulübün mücadele ettiği bir lig oldu" ifadelerini kullandı.



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