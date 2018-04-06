Karate 1 Premier Ligi Fas'ta başladı - RABAT

- Prens Mevla Abdullah Spor Kompleksi'nde düzenlenen Premier Lig müsabakalarına katılanlar - Müsabakalardan görüntüler - Milli sporcu Aykut Kaya'nın müsabakaları - Milli sporcu Aykut Kaya ile röportaj - Türkiye Erkek Milli Takımı Antrenörü Yavuz Karamollaoğlu ile röportaj - Başkent Rabat 'ta düzenlenen Premier Lig müsabakalarında 60 kiloda mücadele eden milli karateci Aykut Kaya finale kaldıRABAT (AA) - Dünya Karate Federasyonunun (WFK) organize ettiği Karate 1 Premier Ligi dördüncü etabı, Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımlarının katılımıyla başladı. Fas'ın başkenti Rabat 'ta düzenlenen organizasyonun ilk gününde 60 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Aykut Kaya, İsviçreli Rohnir Luka ve Kazakistanlı Şimir Barkov'u yenerek çeyrek finale çıktı.Çeyrek finalde karşılaştığı Brezilyalı Brus Deglas'ı da mağlup eden Kaya, pazar günü finalde mücadele edecek.Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, "Finale kaldığım için çok mutluyum. Pazar günü final maçına çıkacağım inşallah. Fas ve organizasyon çok güzel, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Türkiye Erkek Milli Takımı Antrenörü Yavuz Karamollaoğlu da, Fas'taki organizasyonun çok güzel hazırlandığını, milli takımın da müsabakalara iyi başladığını söyledi.
WKF'nin önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatecilerin dünya sıralamasına puan veren organizasyona 72 ülkeden 545 sporcu kayıt yaptırmıştı.Prens Mevla Abdullah Spor Kompleksi'nde devam eden ve 8 Nisan'da sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek Türk sporcuların isimleri, sıkletleri ve kategorileri şöyle:Kadınlar:Kata: Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu, Büşranur Kılıç50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Umay Uygur55 kilo: Tuba Yakan, Büşra Tosun61 kilo: Merve Çoban68 kilo: Hafsa Şeyda Burucu, Eda EltemurArtı 68 kilo: Meltem HocaoğluKadın takım kata: Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem SofuoğluErkekler:Kata: Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan67 kilo: Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur75 kilo: Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Murat Öz84 kilo: Gökhan Gündüz, Uğur AktaşArtı 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan KaptanErkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran.