Karaman: 'Galibiyet camiamıza hayırlı olsun'



- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisarspor galibiyetinin ardından etkili bir geri dönüş yaptıklarını belirterek, "Galibiyet camiaya hayırlı olsun" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle maçın sonlarında yenilen golün ardından etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral öz güveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

