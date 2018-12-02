Karaköprüspor’un sahasının açılışını eski milli futbolcular yaptı Haberi

-futbol severlerin yoğun ilgisi

-sahadan görüntüler

-Ergün Penbe, Rüştü Reçber ve Karaköprü Belediyespor Başkanı Mustafa Aslan röportaj

-açılış kurdelesinin kesilmesi

-forma ve hediye takdimleri

-genel ve detaylar



- - Efsane futbolcular Şanlıurfa'da saha açtı ŞANLIURFA



- A Milli Futbol Takımı'nın efsane futbolcuları Ergün Penbe, Rüştü Reçber ve Ahmet Dursun, Karaköprüspor’un yenilenen sahasının açılışını gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Ergün Penbe, Rüştü Reçber ve Ahmet Dursun, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karaköprüspor’un yenilenen sahasının açılışını gerçekleştirmek için Şanlıurfa’ya geldi. Sabah uçağıyla kente gelen eski efsane futbolcular, Karaköprüspor Kulübü'nü ziyaret ettikten sonra açılışı gerçekleştirilecek olan Faruk Çelik Stadı'na geçti. Burada futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan efsane futbolcular, daha sonra ise kurdele keserek stadın açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray ve milli takımın efsane futbolcularından Ergün Penbe, saha açılışı için geldikleri Şanlıurfa’yı gezmek istediğini belirterek, "Biraz sisli hava ile karşılaştık. Kurt puslu havayı sever derler ya, biraz da bizim için öyle oldu. Uçaktan iner inmez zaten direkt kulübe geldik. Gezme fırsatımız pek olmadı. Daha önce birkaç sefer geldim ama nedense bir türlü Şanlıurfa’yı gezme fırsatı bulamıyorum. Umarım bu gün maçtan sonra biraz gezme fırsatı bulurum. Uçağımız akşam üzeri dönecek. Hep Şanlıurfa’nın güzel olduğunu duymuştum ama bir türlü bir çok yerini gezmek nasip olmadı. Bugün de bir açılış için buraya davet edildik. Biz de kırmadık, geldik. Çok da güzel oldu. Birazdan maç var, maçı izleyeceğiz. İnşallah ayağımız uğurlu gelir, kazanırlar” dedi.

Ergün Penbe, teklif geldiği takdirde takım çalıştırmak istediğini belirterek, “Tabii futbol hayatımız bitti. Yaklaşık bir 10 sene oldu bitireli. Ondan sonra futbolcuların hayatında ne olur, teknik direktörlük, antrenörlük. Biliyorsunuz herkes kendi bildiği işi yapmalı. Orada başarılı olabiliyor, daha iyi oluyor. Biz de tabii ki futbolu bıraktığımız için ilk önce antrenörlüğe atıldık, sora da teknik direktörlüğe. Bir çok kulüple çalıştım. Şu an da çalışmıyorum. Tabii ki teklifler olursa takım çalıştırma adına, onlara da açığız. İyi bir teklif olursa tekrar takım çalıştırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Rüştü Reçber ise, “Karaköprü Belediyespor'un saha açılışı için buradayız. Şirin, hoş, güzel bir saha ile karşı karşıya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolu bırakalı 7 yıl oldu. Tabii ki kafamızda düşüncelerimiz var, adım adım ilerliyoruz. Bizim amacımız ülke futboluna sahada değil de saha dışında hizmet verebilmek. Tüm çalışmalarımız ve hazırlıklarımız hep bu yönde zaten” ifadelerini kullandı. Karaköprüspor Başkanı Mustafa Aslan da şu ifadelerini kullandı: “Türk futboluna damda vurmuş olan 3 tane futbolcumuzu burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Galatasaray’dan Ergün Penbe, Fenerbahçe’den Rüştü Reçber, Beşiktaş’tan Ahmet Dursun’u burada ağırlıyoruz. Çok şükür sahamızı bitirdik. Sahamızı federasyona uygun hale getirdik. Başta Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından çim sahanın kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından ise Karaköprü Belediyespor - Erbaaspor ile karşı karşıya geldi.

