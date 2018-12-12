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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karafırtınalar: Yeni bir galibiyet serisi başlatabiliriz - BOLU

Karafırtınalar: Yeni bir galibiyet serisi başlatabiliriz - BOLU

- Antrenmandan detay - Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın açıklamasıBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geçen sezon farklı yendikleri Altınordu karşısında bu sezon da kazanabileceklerini ifade etti.
Ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü Bolu Atatürk Stadı'nda Altınordu ile karşılaşacak kırmızı - beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karafırtınalar, "Bundan sonra önümüzde iki fırsat maçı var. Nasıl daha önce seriler yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynısını yapabilecek potansiyelimiz var." dedi.

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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