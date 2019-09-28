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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karafırtınalar: “Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı”

Karafırtınalar: “Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı”

Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları

- ADANA

Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-3 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı” dedi.
"3’er puan almamız gerekiyor" Karafırtınalar, ligin 6. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, “Burada son zamanlarda çok ilginç maçlar oynuyoruz. Bir tanesini daha oynadık. 3 kez geriye düştük, beraberliği yakaladık. 3 kez geriye düşüp beraberliği yakalamak manidar. Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı diyebilirim. 3. bölgede çok fazla cömert olduğumuzu söylemeliyim. Berabere kaldığımıza üzülüyoruz deplasmanda. Farklı da kazanabilirdik. Günün sonunda gene bir puan var cebimizde. Bundan sonra 3’er puan almamız gerekiyor” dedi.
"Bu spor oyunu, skor oyunu değil" Adanaspor’da sakatlandığı halde defalarca oyuna tekrardan dahil olan Eze için de Karafırtınalar, “Ben Adana camiasına yakıştıramadım. Vakit geçirsinler diye 5 kere aynı adamı sahaya soktular. Benim için çok üzücüydü. Beraberlikten daha çok o üzdü beni. Bu spor oyunu, skor oyunu değil. Günümüzde maalesef böyle. Diyecek bir şey yok” dedi.

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