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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Karafırtınalar: “1 puan hiç yoktan iyidir”

Karafırtınalar: “1 puan hiç yoktan iyidir”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın konuşması

- SAMSUN

Doping Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “1 puanla evimize dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir” dedi.
Samsunspor ile deplasmanda berabere kaldıkları maç sonrasındaki basın toplantısında konuşan Sait Karafırtınalar, “Böyle bir günde biz de galip gelmek istiyorduk. 1 puanla evimize dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir. Sahada iyi bir oyun vardı. Rakibimiz iyi oyun oynamadı ama iyi mücadele etti. Geçen haftanın vermiş olduğu moralsizlik, onlara doping gibi olmuş. Geçen hafta kaybettiğimiz maç da bizi yormuş, yıpratmış. Milli Takım arası bize çok iyi gelecek. Şu anda ilk 6 içerisindeyiz. Sezon bittiğinde de inşallah orada oluruz. İlk 2 şansımız hala devam ediyor. İlk 6’da kalmak da ödemliydi. Bunu başardık” diye konuştu.

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