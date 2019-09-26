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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabükspor’un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı İzle

Karabükspor’un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı İzle

Karabükspor’un klibi

- KARABÜK

Sosyal Medya 


- Kardemir Karabükspor Kulübü'nün resmi hesaplarından paylaştığı özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı “Unutma! Başka Karabük yok!” isimli özel klip büyük beğeni topladı. Video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra birçok kişi ve sayfa tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Takımın bütün oyuncularının ve teknik ekibinin yer aldığı videoda içinde bulunulan sıkıntılı süreçlere rağmen inançlı olunduğu, şehir ve takımla ilgili görüntülerin yer aldığı video hem spor kamuoyunda hem de sosyal medyada beğeni ile karşılandı.
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