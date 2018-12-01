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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karabükspor farklı mağlup oldu

Karabükspor farklı mağlup oldu

Teknik Direktör Taner Öcal'ın açıklamaları

- - Karabükspor Teknik Sorumlusu Taner Öcal:- “Dağınık bir görüntü sergiledik” ESKİŞEHİR

Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ne 6-0 mağlup olan Karabükspor’da Teknik Direktör Taner Öcal, “Devre arasına kadar bu çocuklarla mücadele edip sonrasına bakacağız” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Karabükspor, Gençlerbirliği’ne 6-0 mağlup oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçta farklı mağlup olan Karabükspor’un Teknik Sorumlusu Taner Öcal, “Grup lideri olan iyi bir takımla oynadık. Süper lig tecrübesi olan bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Topun bizde kalması için hafta içi çok çalışmıştık fakat beceremedik. Dağınık bir görüntü sergiledik. Bizim için kötü bir maç oldu. Devre arasına kadar bu çocuklarla mücadele edip bakacağız. Gençlerbirliği’ni kutluyorum ve başarılar diliyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun anlamında başarılı olamadık. Bundan sonra daha disiplinli daha derli toplu bir takım olma konusunda çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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