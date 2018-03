Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi resmen başladı

-- Kulüp Başkanının açıklamaları

- Süper Lig takımlarından Kardemir . Teknik Direktör Ünal Karaman ile Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda kulüp başkanı Mehmet Aytekin, futbol şube sorumlusu Erkan Özcan ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşen tören ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Mehmet Aytekin: "Böyle bir yapılanmaya ihtiyacımız vardı" İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, "Takımımızın geldiği noktada bir kan değişikliğine gidelim dedik. Türk futbolunun simge isimlerinden biri Ümit Karaman hocamla 1,5 yıllık anlaşma imzalıyoruz. Görev dağılımında Levent hocamızın da sportif direktörlüğü ile beraber görevine devam ettiriyoruz. Böyle bir yapılanmaya ihtiyacımız vardı. Bir kan değişikliğine ihtiyacımız vardı. Bunu da Ümit hocam ile giderdiğimize inanıyorum. Hedeflerimiz bu yıl alabildiğimiz kadar puan alabilmek ve önümüzdeki senenin planlamasını yapmaktı. Ünal hocam da sağ olsun bizi kırmadı. Hiçbir zorluk çıkarmadan 'Taşın altına ben de elimi koyarım varım' dedi.

İnşallah Levent hocamla beraber hep beraber el ele vererek Karabükspor'u bugünkü mevcut durumundan daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Karaman: "Bizim amacımız gençliğe hizmet" Teknik Direktör Ünal Karaman ise, "Yıllarca spor tarihi içerisinde hep sportif düzgün duruşuyla tanınan ve sporda en zor işlerden birisi olan sözüne sadık bir kulüp diye anılmış. Fakat son dönemlere bakıldığı anda hem saha içi sonuçlar hem de diğer tablolara bakıldığında biraz sıkıntılı durum söz konusu. Dolayısıyla ortada bir sorun var. Bizim amacımız gençliğe hizmet. Bir hizmet teklif edildi. Bu hizmette biz de varız. Burada ateş varsa buyurun kardeşim siz yanın diyemeyiz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Bu işin içinde olacağız. Sağ olsun Levent hocam özverili çalıştı ama bazen şartlar sizi farklı noktalara itebilir. Bu işini psikolojisi vardır. Biz psikolojine de galip gelmeye çalışacağız. Şehrimizin göstereceği sizlerin göstereceği reaksiyon ile beraber tekrar bizlere bu görevi layık gördükleri için değerli başkanıma, yönetim kurulu üyelerine ve yine bizimle beraber olmaya devam edecek olan Levent hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur" diye ifade etti.

Açıkgöz: "Ünal hocamın her türlü yanındayız" Genel menajerliğe getirilen Levent Açıkgöz de, "Bundan sonra bizim için önemli olan her şey Karabükspor içindir. O yüzden de Ünal hocamın her türlü yanındayız. Elimizden gelen desteği var olduğumuz sürece de sonuna kadar vereceğiz. İnşallah hem hocam hem bizler için de Karabük için de hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.

26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, daha sonra MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.