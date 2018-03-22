Karabükspor’da Demir Grup Sivasspor hazırlıkları

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- Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30 Mart Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Çamlık sahasında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik çalışmalar yaptı. İki saat süren idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı- mavili ekipte milli takımda bulunan Skulason, izinli olan Ibanez ve sakatlıkları bulunan Cem ve Alexe idmanda yer almadı. Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

