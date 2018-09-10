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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karabükspor 22 Eylül’de olağanüstü kongreye gidiyor

Karabükspor 22 Eylül’de olağanüstü kongreye gidiyor

Başkanın açıklamalarından detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

İmza Töreni Genel Kurul Olağanüstü Kongre Göreme Toplu İğne 


- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden olan Kardemir Karabükspor’un Kulüp Başkanı Sedat Namal Olağanüstü kongre tarihini açıkladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Namal, göreve geldiklerinde şartların olumlu olarak sağlanacağını fakat bunun için ufak bir hareket olmadığını belirterek, “Bizde yönetim kurulu üyelerimizle beraber olağanüstü genel kurul kararı aldık. İnşallah hayırlı olur diyorum” dedi.
Namal, kendilerinden sonraki sürecinde karanlık olduğunu söyleyerek, “100 milyon TL ile de 200 milyon TL ile de gelseler şuanda çıkmaza girmiş ucu açık çok şey var. Para ile de çözemeyeceğiniz hatta para ile çözseniz dahi bu paranın nereye gittiği belli olmayan işler var. Karabükspor’da da şimdi ödenecek her paranın haklı alacakları da var da haksız alacakları da var” diye konuştu.
“Sözler ve vaatler tutulmadı” Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Namal Olağanüstü kongrenin 22 Eylül 2018 tarihinde yapılacağını belirterek, “Karabükspor’un kurtuluşu için toplu iğne ucu kadar bir ışık göremedik. Elimizden geleni yaptık, sözler ve vaatler tutulmadı” ifadelerini kullandı.
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