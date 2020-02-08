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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle yarıda kalan Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından

Kar nedeniyle yarıda kalan Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından

- Hakan Kutlu'nun soyunma odası çıkışı detayları

İstanbulspor Hava Muhalefeti Kar Yağışı Muhalefet Rektör 

-- Röp: Hakan Kutlu
-- Kar yağışından detaylar
-- Röp: Sinan Akgün

- - Giresunspor Yöneticisi Sinan Akgün:- “Bir iki saat içinde bakılacak yoğunluk devam ederse ileri bir tarihe ertelenme ihtimali var”- Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:- “İnşallah maç kaldığı yerden devam edince de ben bu maçı çevireceğimizi düşünüyorum” GİRESUN

- TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı. Erteleme sonrası takımlar stattan ayrılırken Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ertelemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akgün, “33. dakikada iki takımın oyuncularının da sıkıntılar yaşadıkları ve kalecilerin görme problemi olduğu için yarına ertelendi gibi gözüküyor ama bir iki saat içinde bakılacak yoğunluk devam ederse ileri bir tarihe ertelenme ihtimali var” dedi.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutu ise sezonun en iyi futbolunu sergilediklerini ama hava muhalefeti dolayısıyla maçın yarıda kaldığını söyledi.

4-5 tane net pozisyonlara girdiklerini ifade eden Kutlu, “Belki de sezonun en iyi futbolunu oynuyorduk. Çok sayıda pozisyona girdik. Dört, hatta beş tane net gol pozisyonumuz, verilmeyen bir penaltımız var. Bunun yanında oyun olarak her şeyi yapıyorlar, yaptılar da. İnşallah maç kaldığı yerden devam edince de ben bu maçı çevireceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızı gerçekten tebrik etmek lazım bu hava şartlarında futbol adına yapılması gereken ne varsa yaptılar” şeklinde konuştu.

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