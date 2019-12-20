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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaplan: 'Alınan 1 puan iyi'

Kaplan: 'Alınan 1 puan iyi'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan açıklama

- Kaplan: "Alınan 1 puan iyi"- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan:- "Geriden gelerek alınan 1 puan iyi"- "Rakiple aramızdaki mesafe açılmadı" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iki takım içinde çok iyi bir maç olduğunu kaydetti.
Rakiplerinin 13 puanda olduğunu ve o nedenle kaybetmemeleri gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Kaplan, “İki kez geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamak sevindirici. Alınan bir puan iyi. Rakibimizle aramızdaki mesafe açılmadı. Biz Ankaragücü olarak direnişimizi devam ettiriyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır geriden gelerek beraberliği yakalıyoruz. Aldığımız puan geçen yıl hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza gelsin" dedi.

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