Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kano: Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları - ANTALYA

Kano: Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları - ANTALYA

- Kano yarışlarınan detaylar - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile röportajKano: Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları - Antalya 'daki organizasyonda 13 ülkeden 170 sporcu mücadele ettiANTALYA (AA) - Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2018 müsabaka programında yer alan Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları Antalya 'da yapıldı.Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan, Belarus, Ukrayna, Letonya, İngiltere, Estonya, Özbekistan, Kolombiya, Rusya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’dan 170 sporcu mücadele etti.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı yaptığı açıklamada, federasyon olarak turnuvayı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Olimpiyat ve dünya şampiyonlarının yarıştığını aktaran Kabakçı, şunları kaydetti:"Burada önemli bir şey K1 erkek kategorisinde 55 sporcu mücadele ediyor. Dünya şampiyonalarında bile 55 sporcu bir arada yarışmadı. Türkiye'de ilk defa yaptığımız organizasyonda, ilk defa böyle bir katılım var. Türkiye olarak burada büyük erkekler, büyük kadınlar ve gençlerde olmak üzere 15 sporcumuz mücadele ediyor. Sporcularımız dört aydır hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Antalya ve Köyceğiz'de kamplarımız devam ediyor. Yarışmalarda özellikle gençlerde umutluyuz. Madalya alacağımızı düşünüyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanımıza teşekkür ediyorum."Ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve beraberindeki protokol üyelerince verildi.

İngiltere Yarış Şampiyon Gori Umutlu 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
İşte En Güzel Spor Spikerleriİşte En Güzel Spor Spikerleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı