Kano: Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları - ANTALYA
- Kano yarışlarınan detaylar - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile röportajKano: Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları - Antalya 'daki organizasyonda 13 ülkeden 170 sporcu mücadele ettiANTALYA (AA) - Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2018 müsabaka programında yer alan Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları Antalya 'da yapıldı.Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan, Belarus, Ukrayna, Letonya, İngiltere, Estonya, Özbekistan, Kolombiya, Rusya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’dan 170 sporcu mücadele etti.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı yaptığı açıklamada, federasyon olarak turnuvayı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Olimpiyat ve dünya şampiyonlarının yarıştığını aktaran Kabakçı, şunları kaydetti:"Burada önemli bir şey K1 erkek kategorisinde 55 sporcu mücadele ediyor. Dünya şampiyonalarında bile 55 sporcu bir arada yarışmadı. Türkiye'de ilk defa yaptığımız organizasyonda, ilk defa böyle bir katılım var. Türkiye olarak burada büyük erkekler, büyük kadınlar ve gençlerde olmak üzere 15 sporcumuz mücadele ediyor. Sporcularımız dört aydır hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Antalya ve Köyceğiz'de kamplarımız devam ediyor. Yarışmalarda özellikle gençlerde umutluyuz. Madalya alacağımızı düşünüyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanımıza teşekkür ediyorum."Ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve beraberindeki protokol üyelerince verildi.