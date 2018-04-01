Kalpar: “Böyle bir skordan sonra ne konuşabilirsin'



- TY Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Manisaspor’un durumuna bir spor adamı olarak çok üzüldüğünü belirterek, takımı bu hale getirenlerin utanması gerektiğini söyledi.



Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Grandmedical Manisaspor’u 8-1 yendi. Maçın ardından bordo-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar açıklamalarda bulundu. 3 puan almaları gereken bir maça çıktıklarını ifade eden TY Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Bunun bilinci içerisindeydik ama Manisa açısından düşünüldüğünde bir spor adamı olarak çok üzüldüğümü, çok keyifsiz olduğumu söylemek isterim. Allah hiçbir takımı bu duruma düşürmesin. Bu duruma getirenlerin utanması gerekiyor. Manisaspor’un futbolcularını çok büyük tebrik ediyorum, kutluyorum. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar çocuklar. Böyle bir skordan sonra ne konuşabilirsin.Bir spor adamı olarak sadece üzüntümü belirtmek istiyorum. Sadece bizim açımızdan 3 puan gerekliydi. Bunu aldık. Play-Off’u kovalama adına bu önemliydi. Manisa adına da çok üzüldüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca 3 sarı kartlı oyuncularımız vardı. Bu oyuncularımıza da kart görmeden dışarı almak istedik. Tatos’u çıkartmamız gerekirdi müsait olamadık. Alpaslan ve Elmar 3 sarı kartlıydı onları da taktiksel anlayış içerisinde böyle değerlendirdik. Ayrıca Murat Akça’yı da bir sonraki maçta oynatma adına oynatmadık” dedi.

Manisaspor cephesinde ise teknik heyet olmadığı için basın toplantısına hiç kimse katılmadı.

