Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi sonucu ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - ZONGULDAK

Kalp krizi sonucu ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - ZONGULDAK

- Cenaze töreninden detaylarKalp krizi sonucu ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor - Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş'ın cenazesi Ereğli'de toprağa verildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor - Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı.Bektaş'ın cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ereğli ilçesindeki Bozhane Camisi'ne getirildi.
Cenaze töreninde, futbolcunun ailesinin ve takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Miraç Bektaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
- Olay Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda, dün ilçedeki futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı tamamlandığında Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, soyunma odasına giderken fenalaşmış, kalp krizi geçiren oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yapmıştı.Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

İlk Müdahale Devre Arası Futbol Sahası Cenaze Kalp Krizi 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı