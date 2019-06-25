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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
“Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı” başladı Haberi

“Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı” başladı Haberi

Seminerden görüntüler

Dera Gesi 

-Rasim Kara'nın açıklamaları

- SAMSUN

- Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen . Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara tarafından verilen seminer Samsunspor Nuri Asan Tesislerinde başladı.
Samsun’dan ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden gelen kaleci antrenörlerine Rasim Kara tarafından sunum gerçekleştirildi.
Daha sonra ise seminer pratik çalışmalarıyla devam etti. Seminer hakkında bilgi veren Kara, bilgilerini paylaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, “Burada federasyonun yeni başlattığı seminerler yerine kredi sistemi var. Buraya katılanlar yani UEFA B ve TFF C’si olanlar kredi almış da olacaklar. Kaleci antrenörleri ile burada bilgilerimizi paylaşacağız. Katılım çok güzel, organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Seminerin 3 gün süreceği öğrenildi.
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