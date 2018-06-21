Kaleci antrenörünün nikahı böyle olur Haberi

-Genel, detay görüntüler

-Gelinin kaleye gelen damada gol atması

-Birbirlerine pas atmaları.

-Damat ve gelinle röportaj



- - Adliyede tanıştılar, futbol sahasında evlendiler- Evlenme cüzdanını eline alan gelin, kaleye geçen eşine 2 gol attı AMASYA



- Amasya’da kaleci antrenörlüğü yapan Kenan İmrol, adliyede tanıştığı Azime Karaçaltı ile futbol sahasında evlendi. Amasya Adliyesi'nde çalışan ve aynı zamanda Amasya Belediyespor’da kaleci antrenörlüğü yapan Kenan İmrol (36), bir avukatlık bürosunda görev yapan Azime Karaçaltı (31) ile tanışarak evlenmeye karar verdi. Çiftin nikahları ise damadın isteği üzerine futbol sahasında kıyıldı. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in kıydığı nikahta şahitlikleri Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ile Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı. Evlenme cüzdanını eline alan çiçeği burnunda gelin daha sonra kaleye geçen eşine 2 gol attı. Damat, “Bir kaleci antrenörünün, futbolcunun yeşil sahalarda nikah yapması bence çok güzel bir şey” derken, gelin ise çok mutlu olduğunu ifade etti.



