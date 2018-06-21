Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaleci antrenörünün nikahı böyle olur Haberi

Kaleci antrenörünün nikahı böyle olur Haberi

Çiftin nikahlarının kıyılması

Futbol Sahası Yeşil Sahalar Cüzdan Şahit 

-Genel, detay görüntüler
-Gelinin kaleye gelen damada gol atması
-Birbirlerine pas atmaları.
-Damat ve gelinle röportaj

- - Adliyede tanıştılar, futbol sahasında evlendiler- Evlenme cüzdanını eline alan gelin, kaleye geçen eşine 2 gol attı AMASYA

- Amasya’da kaleci antrenörlüğü yapan Kenan İmrol, adliyede tanıştığı Azime Karaçaltı ile futbol sahasında evlendi. Amasya Adliyesi'nde çalışan ve aynı zamanda Amasya Belediyespor’da kaleci antrenörlüğü yapan Kenan İmrol (36), bir avukatlık bürosunda görev yapan Azime Karaçaltı (31) ile tanışarak evlenmeye karar verdi. Çiftin nikahları ise damadın isteği üzerine futbol sahasında kıyıldı. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in kıydığı nikahta şahitlikleri Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ile Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı. Evlenme cüzdanını eline alan çiçeği burnunda gelin daha sonra kaleye geçen eşine 2 gol attı. Damat, “Bir kaleci antrenörünün, futbolcunun yeşil sahalarda nikah yapması bence çok güzel bir şey” derken, gelin ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı