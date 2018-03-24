Kale Çanakkale Bisiklet Festivali başladı

-Tura katılan bisikletçilerden genel detay görüntüler, startın verilmesi ve bisikletçilerin çıkışından görüntüler, turdan genel detay görüntüler.



- ÇANAKKALE



- Çanakkale’de 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen bisiklet turu başladı.

Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nin Troia etabı bugün saat 10.30’da Troy Park AVM önünde başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 5 bine yakın bisikletçi başlangıç noktasında yerini aldı. Saat 10.30’da, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay'ın start düdüğünü çalması ile Troia etabı başladı.

32 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler Troia ören yerine ulaşacak. Burada gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından ilk etabı tamamlanacak. Turun ikinci etabı olan Gelibolu Şehitler Saygı etabı yarın saat 10.30'da Eceabat'tan başlayacak. Bu turda bisikletçiler, Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitler için 56 kilometre pedal çevirecek. Etabın sona ermesiyle birlikte bisikletlçilere Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ile katılım belgeleri verilecek.

