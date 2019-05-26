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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadın ve erkek futbol takımları, özel maçta karşılaştı - ANTALYA

Kadın ve erkek futbol takımları, özel maçta karşılaştı - ANTALYA

- Kadın ve erkek futbolcuların sahada tokalaşması - Futbolcuların birlikte poz vermesi - Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy ile röportaj - Çağdaş Şendur ile röportaj - Hediye takdimi - Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Milicic'in konuşması Kadın ve erkek futbol takımları, özel maçta karşılaştı - 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan Avustralya Milli Takımı, Altınordu 15 Yaş Altı Erkek Takımı'yla Antalya 'da karşı karşıya geldi - Altınordu, rakibini 3 - 2 yendiANTALYA (AA) - 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını Antalya 'da sürdüren "Matildalar" lakaplı Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, özel maçta Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi şampiyonu Altınordu'yla karşılaştı.Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Otel sahasında basına ve seyirciye kapalı, üç devre halinde oynanan maçı Altınordu 3 - 2 kazandı.Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy yaptığı açıklamada, ikili mücadelelerde karşılarında kadın futbolcular olduğu için çekindiklerini, ancak bugün lig maçlarından farklı bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Çağdaş Şendur ise Avustralya Kadın Futbol Takımı ile karşılaştıkları dostluk maçının keyifli geçtiğini belirterek, "İkili mücadelelerde biraz zorlandık. Avustralya Kadın Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.
Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Milicic de Altınordu Kulübü yöneticilerine teşekkür ederek, maç sonrası gerçekleştirdikleri penaltı atışlarının da antrenman açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi. Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Altınordu, dün Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Antalya 'da 12 gün kamp yapacak Avustralya Kadın Milli Takımı'nın katılacağı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ise 7 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

Kadın Futbolcu Şampiyon Gori Rektör 

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