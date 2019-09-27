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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadın muhtar, amatör futbol mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor - GAZİANTEP Haberi

Kadın muhtar, amatör futbol mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor - GAZİANTEP Haberi

- Türkbahçe Spor oyuncularının maçından görüntüler - Kadın Muhtar Gülay Çetin'in saha kenarında maçı merakla takibi, oyuncuları izlemesi - Çetin'in oyuncuları dinlenme alanında motive etmesi - Çetin'in maçı merak edenlerle telefonla görüşmesi - Kadın Muhtar Gülay Çetin'le röportajKadın muhtar, amatör futbol mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde kadın muhtar Gülay Çetin, belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında, teknik direktörlük yaptığı mahalle takımını yarı finale çıkardıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde kadın muhtar Gülay Çetin, belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında, teknik direktörlük yaptığı mahalle takımını yarı finale çıkarmayı başardı.Gülay Çetin (38), Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarlık seçimini kazanarak göreve başladı.
2 çocuk sahibi Çetin, İslahiye Belediyesinin düzenlediği Futbol Turnuvası’nda Türkbahçe Mahallesi takımına teknik direktörlük yapıyor. Mahallenin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla amatör futbol takımı kurarak hem muhtarlık hem de takıma teknik direktörlük yapmaya başlayan Çetin, takımıyla İslahiye Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, "İslahiye Belediyesi Başkanlığı Futbol Turnuvasına" katıldı.
Çetin, oyuncularına taktikler verip, maçlara en iyi şekilde hazırlanmaları için büyük çaba harcıyor.Turnuvada yarı finale kadar yükselen takımın teknik direktörü Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahallede imece usulü para toplayarak ayakkabı, forma ve diğer malzemeleri aldık. Mahallemizde saha olmadığı için okul bahçesinde, boş alanlarda, toprak yolda, ormanlık alanlarda veya halı sahada düz koşu yaparak maçlara hazırlandık." dedi.
Turnuvada gençlerle yarı finale kadar geldiklerini, amaçlarının şampiyonluk olduğunu vurgulayan Çetin, mahallelerine halı saha istediklerini söyledi.

Muhtarlık Seçimi Teknik Direktör Yerel Seçimler Futbol Takımı Futbol Turnuvası 

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