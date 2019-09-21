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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadın milli boksörlerin kampı sona erdi - KASTAMONU Haberi

Kadın milli boksörlerin kampı sona erdi - KASTAMONU Haberi

- Sporcuların salonda boks antrenmanından görüntüler - Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme'nin konuşmasıKadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi - Kadın Milli Boks Takımı'nın Dünya Şampiyonası için Kastamonu 'da yaptığı kamp tamamlandıKASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı'nın, Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu 'da yaptığı kamp sona erdi.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu 'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, şampiyonaya katılacak 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Satı Burcu, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir ve 81 kiloda Elif Güneri yer aldı.Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya uzun süredir hazırlandıklarını belirtti.
Son etap kampının ilk ayağını Kastamonu 'da yaptıklarını anlatan Süme, şunları söyledi:"Buradaki kampımız çok güzel geçti. Erkek partner sporcularla birlikte çalıştık. Son etap kampımızın ikincisi Rusya'nın Ulan - Ude şehrinde olacak. Yarın bu ülkeye gideceğiz. Buradaki kampın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Hep güzel sonuçlar elde ettik. Birçok madalya kazandık. Buradaki amacımız da her zaman olduğu gibi bu başarıyı tekrarlamak."Sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Süme, Türkiye'ye güzel sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.

Boksör Muhabir Şampiyon Rektör Milli Boksör 

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