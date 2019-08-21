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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadın Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi Haberi

Kadın Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi Haberi

- Antrenmanlardan detay - Kadın Milli Boks Takımı Antrenörü İshak Tiryaki'nin açıklaması - DetaylarKASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da 22 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası kapsamında Kastamonu 'da yapılan kampını tamamladı.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu 'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 8 sporcu katıldı.
Kadın Milli Boks Takımı Antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası için 6 aydır kamplarda olduklarını belirtti.
İlk etap kamplarını Trabzon'da yaptıklarının anlatan Tiryaki, ikinci etap kampını ise Kastamonu 'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polonya ile ikili kamp da yaptıklarını dile getiren Tiryaki, "Sporcularımızın performansı çok iyi. Herhangi bir sakatlık olmadı, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hepsi sıkletlerinin en iyi sporcuları. Avrupa'da da isimlerini duyurmuş sporcular. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası bizim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.Tiryaki, şampiyona için yarın İspanya'ya hareket edeceklerini kaydetti.

Muhabir İspanya Şampiyon Allah Forma 

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