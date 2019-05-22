Kadın hokey milli takımları Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - OSMANİYE
- Sporcuların idmanı - Kadın Milli Takımlar Başantrenörü Mustafa Çakır ile röportaj - A Milli takım kaptanı Leyla Öztürk ile röportaj Kadın hokey milli takımları Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorOSMANİYE (AA) - Hokeyde A Milli Kadın Takımı ve 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Açık Alan Şampiyonası öncesi 2. etap kamp çalışmalarını Osmaniye 'de sürdürüyor.Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda Kadın Milli Takımlar Başantrenörü Mustafa Çakır yönetiminde hazırlıklarına devam eden ay - yıldızlı ekiplerin kadrosunda 28 sporcuyla yer alıyor.Başantrenör Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye 'deki ikinci etap hazırlık kampının hafta sonu tamamlanacağını söyledi.
21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın 14 - 20 Temmuz'da Alanya'da C2 kategorisinde, A Milli Takım'ın da 4 - 10 Ağustos'ta İskoçya'nın Glasgow kentinde C3 kategorisinde Açık Alan Avrupa Şampiyonası mücadelesi vereceğini ifade eden Çakır, sporcuların hırsının kendisini mutlu ettiğini aktardı.Avrupa şampiyonalarında sporcularına güvendiğini vurgulayan Çakır, "A milli ve 21 yaş altı takımlarımızı şampiyonaya hazırlıyoruz. Çalışmalarımız öğleden önce salonda, öğleden sonra da açık alan hokey sahasında sürüyor. Gençler Alanya'da, A milliler de İskoçya'da mücadele verecek. İki takımımız için aynı anda kamp programı hazırladık. Burada güç ve kuvvet yüklemesi yaptıktan sonra kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra Alanya'da veya Konya'da üçüncü kampımızı yapacağız. Dördüncü kampımızın ardından 21 yaş altı takımımız Avrupa Şampiyonası oynayacak. Ardından ise A Milli Takım İskoçya'da önemli bir şampiyonaya çıkacak. Takımımızın bulunduğu konumu korumasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu. A Milli Takım'ın kaptanı Leyla Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için arkadaşlarıyla azimle çalıştıklarını kaydetti. Hokeyin Türkiye'de diğer branşlara göre yeni bir spor olduğunu fakat kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Öztürk, "Hokey branşı bilindiği gibi futbol, basketbol gibi yaygın değil ama bizim de başarılarımız mevcut. İlerleyebilmemiz için desteğe ve tanıtıma ihtiyacımız var. Olumsuzluklar olduğu gibi güzel gelişmeler de yaşanıyor. Federasyonumuz büyük bir planlama ile çalışıyor. Bu anlamda inşallah milli takımlar bazında başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde azimle sürüyor" ifadelerini kullandı.Öztürk, artan hokey sahalarının başarılı sporcu sayısında yükselişe vesile olacağını sözlerine ekledi.
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